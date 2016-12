L’Eucalipto è un genere originario dell’Oceania e appartenente alla famiglia delle Mirtacee che raggruppa centinaia di specie, tra queste l’ Eucalipto radiata e globuloso sono utilizzate in fitoterapia. Diffuso nelle regioni tropicali e subtropicali, l’Eucalipto è un albero dl fusto liscio e le foglie allungate che può raggiungere i 90 metri di altezza. I suoi fiori sono a forma di coppa con petali chiusi su se stessi, da cui il nome eucalipto che, in greco, significa “nascosto bene”. Anche i frutti sono capsule contenenti molti semi. L’Eucalipto è caratteristico per l’ alto contenuto di acqua che assorbe attraverso le radici; la pianta viene perciò coltivata per drenare i terreni, mentre le foglie rappresentano il nutrimento esclusivo per il koala che assume così gran parte dei liquidi necessari alla sua sopravvivenza. Importato in Europa come pianta ornamentale, solo nel XIX secolo vennero rivelate le sue proprietà benefiche per le vie aeree, già ben note agli aborigeni. Ma si è rivelato anche un ottimo disinfettante.

I principi attivi

L’eucalipto contiene un fitocomplesso ricco in eucaliptolo, insieme a terpeni (pinene, canfene, fellandrene), aldeidi, polifenoli (acido gallico, acido ferulico, acido gentisico), flavonoidi (rutoside, iperoside) e tannini. Questi principi attivi conferiscono alla pianta un'azione balsamica, fluidificante ed espettorante delle secrezioni catarrali delle vie respiratorie.

Proprietà e formulazioni dell’eucalipto

Le sue principali proprietà riguardano l’apparato respiratorio, digerente e urinario, oltre a pelle e capelli. L’azione balsamica, espettorante e fluidificante aiuta in caso di affezione delle vie aeree, per esempio mal di gola, bronchite, tosse, polmonite. Come antisettico è indicato per ridurre la febbre e contrastare gli stati influenzali e le infezioni fungine, oltre che per disinfettare le vie urinarie. Agisce inoltre come astringente, digestivo e antispasmodico utile per lenire le infiammazioni delle mucose dell'apparato digerente e della pelle oltre a proteggere dalla carie e dai pidocchi.L’eucalipto si utilizza prevalentemente in olio essenziale, ma anche come infuso, decotto e tintura madre. Vediamo insieme le preparazioni erboristiche tratte dalle foglie di Eucalipto e più adatte per ogni sintomo e come assumerle.

Rinite e sinusite: si utilizza l’olio essenziale di Eucalipto, da diffondere nell’ambiente o inalare, con effetto espettorante e balsamico sulle vie aere e disinfettante dell’aria. Per preparare de suffumigi, bastano 3 o 4 gocce di olio diluite in un bicchiere grande di acqua bollente oppure qualche foglia di eucalipto in acqua fredda da portare ad ebollizione.