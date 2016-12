Il Lichene islandico, Cetraria islandica, chiamato anche Lichene d’Islanda o Lichene artico, e appartenente alla famiglia delle Parmeliaceae, è diffuso nelle regioni fredde boreali dell'Europa e dell’Asia e in particolare nelle distese laviche islandesi, da cui deriva probabilmente il nome. I licheni sono vegetali costituiti dalla simbiosi tra un fungo e un’alga da cui si genera un tallo che si sviluppa aderente al terreno. Il Lichene islandico è fogliaceo di colore verde chiaro nella sommità e biancastro alla base con una consistenza cartilaginea e un’altezza che raggiunge i 10-15 cm. Per l’alto valore nutritivo della lichenina, è utilizzato dalle popolazioni nordiche come alimento, sia per le renne, sia per l'uomo, dopo aver reso commestibili le sostanze amare attraverso la bollitura, o con l’infusione a freddo. Solo nel XVII secolo ne vengono scoperte le proprietà officinali che lo rendono un rimedio ideale come anti nausea, per combattere il catarro, la tosse e per stimolare la digestione.

Principi attivi

I principi attivi sono concentrati nel tallo che contiene polisaccaridi, lichenina e isolichenina, acidi lichenici amari, acido usnico, acido cetrarico, acido folico, e vitamine del gruppo B.

Proprietà del lichene islandico

Visto il ricco fitocomplesso del Lichene islandico, si può osservare come l'acido usnico svolga un’azione antisettica d’aiuto nelle affezioni renali, respiratorie e gastroenteriche; mentre la cetrarina possieda proprietà ottime per combattere nausea e il vomito, in quanto amaro-tonica, digestiva, antiemetica e regolativa sull’intestino.

Tosse, asma, e mal di gola

Migliorano grazie alla spiccata azione mucolitica, decongestionante e protettiva, della lichenina e delle mucillagini, per le mucose dell'apparato respiratorio. Il Lichene islandico è quindi usato come espettorante e fluidificante delle secrezioni bronchiali, liberando le vie aeree. Ottimo in infuso tintura madre e sciroppo.

Nausea, vomito e difficoltà digestive

Il Lichene islandico svolge un’azione anti-nausea ancien gravidanza e agisce sulle mucose del sistema gastroenterico e di quello urogenitale come disinfettante. Da assumere in infuso e decotto.

Acne, piaghe e ferite

Il Lichene islandico è indicato anche per uso esterno per l'attività lenitiva e antisettica, viene inserito come ingrediente di prodotti cosmetici per la pelle grassa in presenza di eruzioni cutanee e come detergente per l'igiene intima e come disinfettante su piaghe e ferite.