Rassodarsi con un “brivido”. Proprio così: per sciogliere i cuscinetti, puoi sfruttare le basse temperature. Il freddo ha un’azione vasocostrittrice che permette di rassodarsi in fretta, perché riduce il calibro dei vasi sanguigni, accelerando il flusso sanguigno e garantendo una miglior ossigenazione cellulare; l’intensificazione della circolazione sottocutanea ha anche un’azione detossinante. Il sistema linfatico viene riattivato, il tutto con un’azione che permette di rassodarsi e tonificarsi, oltre che combattere la cellulite. Ghiaccio o acqua fredda migliorano la compattezza dei tessuti e sono indicati se, oltre a qualche chilo in più, avverti le gambe pesanti e gonfie, soprattutto la sera.

Rassodarsi a casa si può

L’efficacia del freddo per rassodarsi è dimostrata anche dal fatto che l’industria cosmetica ha lanciato molti “crio-gel” contro la pelle a buccia d’arancia, e una nuova metodica anticellulite, la "criolipolisi", usa proprio il freddo per “scolpire” il corpo e favorire l’eliminazione del grasso. Alcuni trattamenti “sotto zero” si possono fare comodamente a casa. L’unica raccomandazione è di non essere troppo aggressivi, esponendo a lungo la cute al freddo. I trattamenti per rassodarsi devono essere uno stimolo per la circolazione, non causare dolore né “bruciare” la pelle.

Il trattamento per rassodarsi col freddo

Le gambe traggono un enorme beneficio dall’utilizzo del freddo. Per rassodarsi e contrastare ritenzione e pelle a buccia d’arancia, puoi ricorrere a un impacco freddo che associ l’efficacia delle basse temperature ai principi attivi presenti in argilla, arnica e agrumi. Utilizza dell’acqua gelata, ottenuta mettendo una bottiglia di plastica in freezer per una mezz’ora circa, oppure ponendo tre o quattro cubetti di ghiaccio in una ciotola con acqua naturale già fresca. Usa quest’acqua per stemperare tre cucchiai di argilla verde ai quali aggiungerai un cucchiaio di olio d’arnica, capace di stimolare la circolazione e disinfiammare anche i capillari e 4 gocce di olio essenziale di arancio. Applica su cosce e polpacci e lascia in posa per almeno 30 minuti, quindi sciacqua sempre con acqua fresca.

Usa l'olio essenziale "anti pancia"

Se la tua pancia è molle e poco tonica, puoi fare un trattamento in due fasi, nel quale si associa l’efficacia di un olio essenziale antiadipe come quello di pompelmo al massaggio freddo con dei cubetti di ghiaccio ottenuti mettendo in freezer del tè verde. Diluisci una o due gocce di olio essenziale di pompelmo in un cucchiaio di olio vegetale e massaggia l’addome, pizzicando e smuovendo i rotolini.