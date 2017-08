La dieta mediterranea fa bene alla salute, ma è anche il segreto di cosmesi antiage. Nel sud della Penisola le donne pugliesi da secoli usano come come trattamenti di bellezza alcuni degli alimenti che appartengono alla tradizione mediterranea. La cosmesi mediterranea è in grado di arginare i danni cutanei legati all’avanzare dell’età, e quindi costituisce davvero un efficace antiage.

Via i segni d’invecchiamento con l'olio d'oliva

L’olio d’oliva è uno dei simboli della Puglia, tuttora la maggiore regione olivicola d’Italia. Per la tua cura antiage, scegli un extravergine d’oliva spremuto a freddo, prodotto con metodi biologici a breve distanza dal raccolto per evitarne il deterioramento. Dedicati questo piccolo rituale di bellezza alla sera prima di coricarti, così rallenterai la comparsa delle rughe grazie ai carotenoidi e polifenoli di cui è ricchissimo l’olio d’oliva: mescola un cucchiaio di olio d’oliva e qualche goccia di succo di limone bio, applica l’emulsione sul viso con la punta delle dita effettuando un massaggio circolare che parte dal mento e sale verso la fronte, passando per l’angolo esterno degli occhi, che è una zona delicata e soggetta a disidratazione. Massaggia a lungo anche la fronte dove compaiono spesso le rughe d’espressione. Lascia agire per 10 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida.

Il succo di pomodoro cura la cute infiammata

Sfrutta una combinazione di prodotti tipici del mediterraneo per prevenire “dall’interno” l’invecchiamento dell’organismo: frulla due pomodori ben maturi e aggiungi al succo due cucchiaini di olio d’oliva extravergine. Il licopene contenuto nella buccia del pomodoro e gli antiossidanti hanno un’azione antinfiammtoria. Inoltre le vitamina A e C favoriscono il rassodamento della pelle. Bevi il tuo succo di pomodoro fresco a stomaco vuoto ogni giorno. E se hai preso molto sole, ricorda che una fetta di pomodoro sfregata sulla pelle del viso, attenua arrossamenti ed eritemi.

L'origano elimina le impurità

Per condire il tuo succo di pomodoro ma anche le tue insalate, aggiungi qualche fogliolina fresca di origano, una fragrante erba aromatica che prospera nella campagna salentine, aride e assolate, ed ha una straordinaria efficacia antibatterica e antiage. Se vuoi sfoggiare una pelle più luminosa aggiungi una sola goccia di olio d’origano all’olio d’oliva (o alla crema da notte) che applichi sul viso prima di coricarti.