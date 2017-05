Curare il proprio aspetto è importante, e le creme di bellezza costituiscono da sempre un grande aiuto, a patto di scegliere quelle giuste! Le creme di bellezza a base di fiori e piante, con principi attivi naturali, salvaguardano lo splendore della nostra pelle in modo armonico. La piovosità e la naturale ricchezza del terreno fanno dell’Inghilterra il territorio ideale per la crescita di erbe curative e fiori, molte delle quali vengono utilizzate nella cosmesi per la preparazioni di ottime creme di bellezza. Alcune di queste piante sono tipiche della tarda primavera, altre sono reperibili tutto l’anno sotto forma di estratti. Vediamo qui di seguito quelle dotate di più spiccate proprietà antiage. E scopriamo come utilizzarle nel modo più efficace.



Il biancospino contro arrossamenti e couperose

Il biancospino è un arbusto selvatico che possiede eccezionali proprietà tonificanti per l’apparato circolatorio; grazie ai flavonoidi, in particolare la vitexina, contenuta nelle foglie, nelle bacche e nelle infiorescenze, è un toccasana contro arrossamenti e couperose. Acquista una crema di bellezza idratante a base di estratto di fiori di biancospino e, in più, versa 20 g di bacche in una teiera di acqua bollente, lascia in infusione 10 minuti e bevi durante il giorno. Il biancospino illumina la pelle e attenua gli arrossamenti

L'iperico migliora la produzione di elastina

L’erba di San Giovanni, o iperico, è una delle erbe più diffuse negli armadietti delle case britanniche, e non solo: oltre ad avere una comprovata efficacia sulla depressione, il suo estratto migliora la produzione di elastina, la “rete” invisibile che mantiene elastica e compatta l’epidermide. La crema di bellezza a base di iperico è adattissima per gli occhi: prepara una maschera con 3 cucchiai di tintura di erba di iperico mescolati a 2 cucchiai di miele grezzo di arancio e a 3 cucchiai di succo di cetriolo fresco. Applica il composto intorno alla zona occhi, lascia agire 10 minuti. Sciacqua con acqua tiepida. Se la pelle è molto secca, unisci alla tua crema di bellezza un cucchiaino di olio di calendula.

Per la bellezza della pelle cura anche l'idratazione

Per una pelle bella, è importante anche seguire una dieta ricca di cibi freschi: frutta e verdura non devono mai mancare sulle nostre tavole, insieme a cereali integrali, legumi e un po' di proteine animali. Anche bere è importantissimo: soprattutto d'estate assicura al tuo corpo la corretta idratazione bevendo almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno, una quantità da aumentare se fa molto caldo o svolgi attività sportiva.