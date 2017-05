Chi non vorrebbe avere una pelle luminosa, che valorizzi ed illumini il volto? Purtroppo a causa di un' alimentazione sregolata e di uno stile di vita stressante la pelle può rovinarsi, diventando opaca, grassa o arrossata. La pelle è importantissima per la nostra salute: è un organo che ci protegge dagli agenti esterni e funge da filtro tra noi e il'ambiente che ci circonda. Se ce ne prendiamo cura potrà svolgere le proprie funzioni in modo ottimale. Pulirla regolarmente è indispensabile per migliorare il suo aspetto, favorirne la rigenerazione e mantenerla in buona salute. Per questo ti suggeriamo questo procedimento completamente naturale a base di timo e pera per depurare ed esfoliare la pelle del viso, restituendole bellezza e lucentezza. Il procedimento, che può essere eseguito con frequenza settimanale, si divide in due tappe: la prima è una fumigazione a base di timo per aprire i pori e far assorbire dalla pelle il potere depurativo del timo, la seconda è un'esfoliante che sfrutta i granuli della polpa della pera, oltre alle proprietà antibatteriche di questo frutto.

Il timo, pianta originaria del bacino del mediterraneo, ha efficaci proprietà depuratve e rigenerative della pelle grazie al suo olio essenziale ricco di timolo e flavonoidi.

La pera ha una grande grande potere esfoliante grazie agli acidi organici che contiene, che sono anche degli ottimi antisettici.

Leggi anche: Una pelle tonica fin dal mattino

Eccoil procedimento

Uno dei metodi naturali più efficaci per pulire la pelle del viso e depurarla è fare una fumigazione a base di timo. E' sufficiente mettere una manciata di foglie di dimo in un recipiente e versare dell'acqua bollente. Quindi bisogna esporre il viso al vapore che fuoriesce dalla scodella, dopo avero coperto la testa con un asciugamano in modo da evitare di disperdere il flusso di vapore.

A questo punto, avendo aperto i pori della cute, si prosegue con un'esfoliazione profonda. Utilizzate delle pere dalla polpa granulosa. Schiacciate la polpa della pera fino ad ottenere una pappetta. A questo punto prendetela con le mani e iniziate a sfregare la pelle del viso con movimenti lievi e circolari, concentrandovi in particolare sulla superficie di naso e mento. Quindi risciacquate con acqua fresca.