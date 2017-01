Nutre la pelle e i capelli ma si può anche usare come condimento: è l'olio di Argan, un tempo prodotto di nicchia e diventato abbastanza comune. Oggi in commercio si trovano molti cosmetici a base di olio di Argan, e il prodotto si può trovare puro e di buona qualità in molte erboristerie e negozi naturali. L’olio di Argan destinato alla cosmesi viene ottenuto con la spremitura a freddo, mentre quello per uso alimentare viene ottenuto dalla tostatura dei noccioli.

Usa l'olio di Argan su corpo e capelli come impacco settimanale

L'olio di Argan è ideale da usare sulle pelli secche e mature e sui capelli, in quanto le sue proprietà nutrienti sono eccellenti ed è soprattutto ricco di polifenoli e vitamina E. Se si vuole utilizzare l'olio di Argan sulla pelle, l'ideale è procedere una volta alla settimana (massimo due) con uno scrub seguito dall'applicazione dell'olio, che va massaggiato su tutto il corpo. Un'alternativa è quella di aggiungere qualche cucchiaio di olio puro di Argan alla crema preferita, per ottenere un effetto meno "unto", anche se si tratta di un prodotto che si assorbe facilmente. Se si ha del tempo a disposizione, si può anche tenere l'olio di Argan sulla pelle per una mezz'ora o più e poi risciacquarsi prima di vestirsi. L'olio di Argan può anche essere usato come maschera per i capelli prima dello shampoo: va applicato su tutta la lunghezza e mantenuto in posa per mezz'ora

Olio di Argan in cucina al posto dell'olio di oliva

Per beneficiare delle proprietà antinvecchiamento dell'olio di Argan anche "dall'interno", puoi utilizzarlo come condimento in alternativa all'olio di oliva: acquista l'olio per uso alimentare e condisci l'insalata o comunque utilizzalo sempre a freddo. Puoi anche assumerlo come un vero e proprio integratore prendendone un cucchiaino a digiuno prima di un pasto, una volta al giorno.